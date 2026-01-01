A lo Milei: un intendente correntino sorteó su primer sueldo

El intendente de Paso de los Libres, Agustín Faraldo, cumplió con su promersa electoral y sorteó su primer sueldo. Él mismo informó el resultado del sorteo del aporte solidario, una iniciativa financiada con su sueldo personal y anunciada durante la campaña electoral.

El ganador fue Julio César Barrientos, un trabajador de la Municipalidad de Paso de los Libres, quien recibió $1.335.096. El sorteo estuvo dirigido exclusivamente a empleados municipales que cumplieran con una serie de requisitos previamente establecidos:

* Debían tener al menos un año de antigüedad en la gestión municipal.

* Mantener una relación laboral activa con el Municipio.

* No ocupar cargos jerárquicos ni políticos, incluyendo Gabinete Municipal, Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, Coordinaciones u otras funciones políticas.

El Municipio señaló que el procedimiento “se llevó adelante bajo criterios claros y transparentes, y que el resultado fue comunicado públicamente conforme a lo previsto”.

En plena campaña, Faraldo prometió frente a militantes, dirigentes barriales, simpatizantes, que “donaría su sueldo”, en caso de ser elegido intendente y enfatizó: “Yo no necesito de un sueldo, yo no necesito de la plata de ustedes, esa plata, corresponde a todo Paso de los Libres”.

Había dicho que “no llegará al gobierno, para hacer frutos propios, sino que mi idea, es el bienestar para todos los libreños, yo vengo por mucho más, vengo para construir una ciudad moderna, que necesitamos, y para eso necesito de cada uno de ustedes, necesito de corazón, que salgamos a la calle, que hablen con los vecinos. Esta es la oportunidad de cambiar y sacar a esta gente, que está mal acostumbrada a robar a la gente, porque la plata es de ustedes, es de loslLibreños”.

“Tenemos con qué, pero entre todos tenemos que trabajar, yo voy a seguir adelante, pero entre todos, tenemos que empujar el carro para adelante, todos tenemos que empujar, porque sino, no vamos a llegar lejos, acá no hay capataz de estancia, acá somos todos indios, no hay caciques, eso tenemos que demostrar a la gente, que somos gente común, que estamos para servir al prójimo, eso es lo que queremos”, había vociferado en sus actos de campaña.