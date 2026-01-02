Curuzú: "El pago de impuestos es voluntario pero lo necesitamos para sostener la ciudad"

La intendenta de Curuzú Cuatiá, Verónica Espíndola, solicitó a los vecinos que acompañen al municipio con el pago de los impuestos, al tiempo que remarcó que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es voluntario, pero necesario para sostener el funcionamiento de la ciudad.

Tras una reunión mantenida esta semana con el gobernador Juan Pablo Valdés, la jefa comunal dialogó con la prensa y explicó que desde el municipio se impulsa una campaña de incentivo a la recaudación, apelando al compromiso ciudadano. “Por ahora todo es voluntario, intentamos que el vecino se acerque y cumpla también con sus deberes”, expresó.

En ese marco, recordó que se mantienen vigentes beneficios para quienes regularicen su situación. Entre ellos, un descuento del 25% para el pago anual anticipado de los impuestos correspondientes a 2026, además de planes de pago accesibles. “Sabemos la situación económica, sabemos que a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes y que se priorizan otras cuestiones, pero confiamos en que los curuzucuateños van a hacer ese esfuerzo”, señaló.

Espíndola indicó además que el municipio atraviesa las mismas dificultades que los hogares y remarcó la importancia de la recaudación para poder sostener servicios y avanzar con obras. En ese sentido, se refirió a las gestiones realizadas ante la Provincia para obtener maquinaria vial y equipamiento para el manejo de residuos, ya que el alquiler de estos recursos representa un alto costo para el Estado local.

“Por ahora contaremos con una colaboración de Vialidad Provincial hasta que podamos tener nuestras propias máquinas, que es lo más costoso y lo que hoy estamos necesitando”, explicó.

Finalmente, la intendenta se mostró optimista respecto al panorama económico de cara a 2026 y sostuvo que se trabaja desde la Secretaría de Comercio, Producción e Industria para impulsar la generación de empleo en la ciudad, fortalecer el parque industrial y mejorar la economía local, lo que impactará tanto en los vecinos como en las finanzas municipales.