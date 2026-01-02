Boca inicia la pretemporada 2026 sin refuerzos

Boca Juniors comenzó este viernes la pretemporada 2026 con Claudio Úbeda confirmado como entrenador y sin incorporaciones en el plantel profesional. El inicio de los trabajos llega en un contexto de transición, con bajas ya concretadas y negociaciones que aún no se resolvieron.

El regreso a las prácticas se da mientras continúa empantanada la negociación por el colombiano Marino Hinestroza, uno de los principales apuntados por la dirigencia para reforzar al equipo. La falta de definiciones en el mercado marca un arranque lejos del escenario ideal que pretendía el nuevo cuerpo técnico.

Bajas

En paralelo, el club avanzó con una depuración interna. Ya no forman parte del plantel Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema. Además, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.

Caras nuevas

Por ahora, las únicas caras nuevas para Úbeda serán juveniles promovidos desde la reserva campeona que dirigió Mariano Herrón. Se trata de Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores, quienes comenzarán la pretemporada con el plantel superior.

El inicio de los entrenamientos también será clave para definir algunas situaciones contractuales. Javier García analiza si continuará en el club tras finalizar su vínculo el 31 de diciembre, mientras que el español Ander Herrera ya confirmó su continuidad por un año más.

Debut y posibles fichajes

El debut oficial de Boca en 2026 está previsto para el fin de semana del 25 de enero contra Deportivo Riestra. No se descarta que antes haga su presentación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

En el corto plazo, la dirigencia buscará cerrar la llegada de Hinestroza y avanzar por Gastón Hernández, además de incorporar al menos dos delanteros, pedidos expresos del entrenador. También se evalúa la realización de amistosos durante la pretemporada, con la posibilidad de disputarlos en La Bombonera para permitir el acceso de socios y socias que habitualmente no pueden asistir a los partidos oficiales.