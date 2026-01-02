Venezuela liberó a 87 presos políticos en medio de la presión de Estados Unidos

El Gobierno de Nicolás Maduro liberó este jueves 1 de enero a 87 presos políticos en Venezuela que permanecían detenidos en la cárcel de Tocorón. La información fue confirmada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, una organización no gubernamental que sigue la situación de los detenidos por razones políticas en ese país.

Según detalló la ONG, se trata de personas arrestadas “en el contexto de las movilizaciones postelectorales”. La medida se suma a otra liberación previa de 71 detenidos, concretada durante las celebraciones de Navidad.

Desde el Comité advirtieron que la decisión oficial resulta insuficiente. “Es una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares, y muchos otros de nuestros familiares aún siguen privados arbitrariamente de libertad”, señalaron en un comunicado, en el que reiteraron el reclamo de una amnistía general para los presos políticos.

Presión de Estados Unidos

Las liberaciones se producen en un escenario de creciente tensión internacional. En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos intensificó la presión sobre la administración de Maduro, a la que acusa de estar vinculada a redes de narcotráfico.

Washington desplegó una flotilla de buques militares y aviones en el Caribe y anunció operativos contra presuntas embarcaciones ligadas al narcotráfico. Además, ordenó el bloqueo de petroleros sancionados que operan con Venezuela y confiscó al menos dos buques.

El Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó a cuatro empresas vinculadas al sector petrolero venezolano. Asimismo, identificó a cuatro tanqueros como bienes bloqueados, al considerarlos parte de una red que financia al Gobierno de Maduro.

El presidente venezolano rechazó las acusaciones y negó liderar el denominado “Cartel de los Soles”. Según sostuvo, las medidas impulsadas por Estados Unidos buscan desestabilizar su gobierno y avanzar sobre las reservas de petróleo del país.

Con información de TN.