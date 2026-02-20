¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Solidaridad

Monte Caseros lanzó una campaña para asistir a familias afectadas por las lluvias

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 15:07

La Municipalidad de Monte Caseros puso en marcha una campaña solidaria destinada a las personas afectadas por las recientes condiciones climáticas en la ciudad.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de reunir donaciones que permitan asistir a las familias que atraviesan dificultades a raíz del temporal.

¿Qué se puede donar?

Se reciben:

  • Ropa y calzado en buen estado
  • Colchones
  • Frazadas, sábanas y toallas
  • Artículos de limpieza e higiene personal
  • Desde la organización solicitaron que las bolsas estén correctamente etiquetadas indicando su contenido —por ejemplo “lavandina”— para facilitar la clasificación y distribución.

Dónde acercar las donaciones

Las donaciones pueden entregarse en el CIC (ubicado en El Maestro y Belgrano).

Bajo el lema “Entre todos podemos ayudar y acompañar a quienes más lo necesitan”, la campaña busca reforzar la solidaridad de los vecinos en un contexto donde muchas familias requieren asistencia inmediata.

