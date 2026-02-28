¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Festejos

9 de Julio celebra sus 150 años con festival gratuito y elección de embajadores culturales

La propuesta incluirá una grilla de artistas locales y regionales que animarán la noche aniversario.

Por El Litoral

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 16:12

La localidad correntina de 9 de Julio celebrará sus 150 años con un festival popular que se realizará este 28 de febrero. La actividad comenzará a las 21 en la cancha de fútbol municipal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá una lista de artistas locales y regionales que animarán la noche aniversario.

Grilla:

  • Los Criollos de Yatay
  • Grupo Sensación
  • Los Gauchetos
  • Los Nuevos Amanecidos
  • Los Príncipes de Misiones
  • Los Ángeles Románticos

Embajadores

Además del espectáculo musical, se desarrollará la Elección de la Pareja de Embajadores Culturales. La celebración buscará poner en valor las tradiciones y la identidad de la comunidad.

Desde la organización señalaron que el evento apunta a reunir a vecinos y visitantes en una jornada que marcará un nuevo hito en la historia de la localidad, que conmemora siglo y medio de vida institucional.

