9 de Julio celebra sus 150 años con festival gratuito y elección de embajadores culturales

La localidad correntina de 9 de Julio celebrará sus 150 años con un festival popular que se realizará este 28 de febrero. La actividad comenzará a las 21 en la cancha de fútbol municipal, con entrada libre y gratuita.
La propuesta incluirá una lista de artistas locales y regionales que animarán la noche aniversario.
Grilla:
- Los Criollos de Yatay
- Grupo Sensación
- Los Gauchetos
- Los Nuevos Amanecidos
- Los Príncipes de Misiones
- Los Ángeles Románticos
Embajadores
Además del espectáculo musical, se desarrollará la Elección de la Pareja de Embajadores Culturales. La celebración buscará poner en valor las tradiciones y la identidad de la comunidad.
Desde la organización señalaron que el evento apunta a reunir a vecinos y visitantes en una jornada que marcará un nuevo hito en la historia de la localidad, que conmemora siglo y medio de vida institucional.