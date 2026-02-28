9 de Julio celebra sus 150 años con festival gratuito y elección de embajadores culturales

La localidad correntina de 9 de Julio celebrará sus 150 años con un festival popular que se realizará este 28 de febrero. La actividad comenzará a las 21 en la cancha de fútbol municipal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá una lista de artistas locales y regionales que animarán la noche aniversario.

Grilla:

Los Criollos de Yatay

Grupo Sensación

Los Gauchetos

Los Nuevos Amanecidos

Los Príncipes de Misiones

Los Ángeles Románticos

Embajadores

Además del espectáculo musical, se desarrollará la Elección de la Pareja de Embajadores Culturales. La celebración buscará poner en valor las tradiciones y la identidad de la comunidad.

Desde la organización señalaron que el evento apunta a reunir a vecinos y visitantes en una jornada que marcará un nuevo hito en la historia de la localidad, que conmemora siglo y medio de vida institucional.