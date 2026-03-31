Prefectura habilitó inspecciones previas para la Fiesta del Surubí

La Prefectura Naval Argentina habilitó el proceso de verificación anticipada de embarcaciones para quienes participarán de la Fiesta Nacional del Surubí en la ciudad de Goya.

El trámite estará disponible desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo inclusive, con el objetivo de agilizar los controles previos al tradicional concurso de pesca.

Cómo funciona el trámite

La verificación permite inspeccionar con anticipación la documentación y los elementos de seguridad exigidos.

Las embarcaciones que cumplan con los requisitos recibirán una “oblea de control” autoadhesiva, que certifica su habilitación para participar del evento.

Desde Prefectura advirtieron que aquellas embarcaciones que no cuenten con esta oblea no serán consideradas como participantes del concurso.

Dónde realizar la inspección

Los controles podrán efectuarse en dependencias de Prefectura ubicadas en Goya, Puerto Exterior Goya y Lavalle, en el horario de 8 a 18.

También estarán habilitadas otras sedes como Corrientes, Paso de la Patria, Itatí, Empedrado, Reconquista, Bella Vista, entre otras.

En estos casos, se entregará una planilla de verificación que luego deberá presentarse en Goya para obtener la oblea definitiva.

Requisitos obligatorios

Para completar el trámite, los navegantes deberán contar con:

Carnet náutico deportivo habilitante

Documentación vigente de la embarcación

Certificado o matrícula provisoria

Libre deuda de tasa anual

Autorización certificada si no es titular

Datos de los acompañantes a bordo

Elementos de seguridad exigidos

Entre los elementos obligatorios se encuentran:

Chalecos salvavidas (uno por persona)

Ancla con cabo de amarre

Pala bichero

Bengalas de mano

Silbato o bocina

Bomba de achique

Extintor vigente

Linterna estanca

Canales de emergencia

La Prefectura recordó que ante emergencias náuticas se encuentra disponible la línea gratuita 106, además de los teléfonos de guardia y la comunicación por radio VHF en los canales 12 y 16.