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Prefectura habilitó inspecciones previas para la Fiesta del Surubí

Se trata de un trámite obligatorio para participar del concurso. Quienes pasen los controles recibirán una oblea que habilitará la embarcación aprobada.

Por El Litoral

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 11:03

La Prefectura Naval Argentina habilitó el proceso de verificación anticipada de embarcaciones para quienes participarán de la Fiesta Nacional del Surubí en la ciudad de Goya.

El trámite estará disponible desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo inclusive, con el objetivo de agilizar los controles previos al tradicional concurso de pesca.

Cómo funciona el trámite

La verificación permite inspeccionar con anticipación la documentación y los elementos de seguridad exigidos.

Las embarcaciones que cumplan con los requisitos recibirán una “oblea de controlautoadhesiva, que certifica su habilitación para participar del evento.

Desde Prefectura advirtieron que aquellas embarcaciones que no cuenten con esta oblea no serán consideradas como participantes del concurso.

Dónde realizar la inspección

Los controles podrán efectuarse en dependencias de Prefectura ubicadas en Goya, Puerto Exterior Goya y Lavalle, en el horario de 8 a 18.

También estarán habilitadas otras sedes como Corrientes, Paso de la Patria, Itatí, Empedrado, Reconquista, Bella Vista, entre otras.

En estos casos, se entregará una planilla de verificación que luego deberá presentarse en Goya para obtener la oblea definitiva.

Requisitos obligatorios

Para completar el trámite, los navegantes deberán contar con:

  • Carnet náutico deportivo habilitante
  • Documentación vigente de la embarcación
  • Certificado o matrícula provisoria
  • Libre deuda de tasa anual
  • Autorización certificada si no es titular
  • Datos de los acompañantes a bordo

Elementos de seguridad exigidos

Entre los elementos obligatorios se encuentran:

  • Chalecos salvavidas (uno por persona)
  • Ancla con cabo de amarre
  • Pala bichero
  • Bengalas de mano
  • Silbato o bocina
  • Bomba de achique
  • Extintor vigente
  • Linterna estanca

Canales de emergencia

La Prefectura recordó que ante emergencias náuticas se encuentra disponible la línea gratuita 106, además de los teléfonos de guardia y la comunicación por radio VHF en los canales 12 y 16.

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