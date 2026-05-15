El gobierno de Milei recortó $63.000 millones en Salud

Entre las casi 600 páginas del tedioso anexo 1 de la decisión administrativa 20/2026 que el lunes estableció un recorte presupuestario del 2% a todas las áreas de la Administración Pública Nacional, hay 14 que sin dudas preocupan mucho al mundo de la salud. En particular, a los profesionales, a los pacientes y al propio ministro Mario Lugones (foto).

El nuevo recorte implica un achique en los alcances del Ministerio de Salud, ahora con una quita de más de $63.000 millones, pero vale destacar que este reordenamiento presupuestario tuvo capítulos previos en lo que va de 2026. De acuerdo a los datos del sitio del Ministerio de Economía Presupuesto Abierto, la cartera sanitaria contaba con un presupuesto inicial previsto en $7.402.959 millones, actualizados con 741.556 millones menos; es decir, $6.661.403 millones de presupuesto vigente. Y hasta ahora sólo se ejecutó el 31,5% del total disponible.

En efecto, una de las mayores podas impactó en el programa 29, de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, con un recorte que llega a los $20.000 millones.

Se trata de un área que ahora dispone de un presupuesto de $145.629.920 millones, pero que lleva ejecutados $47.321.569 millones en esta (casi) primera mitad del año.

En el área de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, de la que dependen los subprogramas de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Zoonosis en General (por ejemplo, dengue), ahora se dipone de $1.500 millones menos.

Además, los programas de Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica y Abordaje de Curso de Vida recibirán $1.000 millones menos cada uno. En tanto, el de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, $500 millones.

En la misma línea, el ya golpeado sector (por los recortes de personal que repercutieron en 2025) de respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra sufrirá una poda de $800 millones.

Y tendrá $900 millones menos el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, de lo que se desprenden, o un statuo quo o un posible empeoramiento en la alicaida distribución de preservativos y anticonceptivos femeninos que hace tiempo denuncian referentes de hospitales en distintas provincias del país.

Por fin, habrá golpes en el bolsillo en otros organismos ligados a Salud: la SEDRONAR, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.