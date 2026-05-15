Santiago Caputo viajó a EE.UU. invitado por la administración Trump

Santiago Caputo volvió a la capital estadounidense y sede del gobierno nacional en pleno distanciamiento político entre él, asesor presidencial, y la secretaria General de la Presidencia.

El asesor y consultor político libertario viajó a Washington invitado para reuniones en el Departamento de Estado y el Capitolio. Y fue clave para esa visita de primer nivel la gestión de Reed D. Rubinstein, consejero legal del secretario de Estado, Marco Rubio, un hombre que pone gran parte de su atención en lo que sucede política y económicamente en el continente americano.

Rubinstein, además, fue un hombre clave en el trabajo ante los tribunales de New York en el fallo favorable para la Argentina en la causa YPF, que evitó que nuestro país debiera desembolsar más de U$S 16.000 millones.

Caputo mantuvo diversas reuniones en la Casa Blanca y el Capitolio donde se le preguntó por la situación financiera del país y la interna del gobierno de Milei. El objetivo tanto del visitante como de los funcionarios de la gestión Trump fue la de fortalecer la relación con el presidente norteamericano. Y para eso, consideran clave en Washington que Javier Gerardo Milei consiga la reelección el año próximo. Y que no vuelva el peronismo al Gobierno.

Por eso, la inquietud en la interna de la administración Milei fue abordada en diferentes conversaciones.