Secuestran restos de carne y cueros de cordero por abigeato en Corrientes

Efectivos de la Policía Rural de Curuzú Cuatiá secuestraron restos cárnicos, cueros de ovinos y elementos de corte tras un allanamiento en una vivienda situado a la altura del kilómetro 35,5 de la Ruta Nacional N° 119.



Fue en el marco de una investigación penal por supuesto abigeato.



La orden judicial tenía como objetivo expreso la localización de restos animales, cuchillos y herramientas utilizadas habitualmente para la faena clandestina en la zona. Al inspeccionar los diferentes ambientes de la finca, hallaron piezas de carne ovina y un cuchillo con una hoja de aproximadamente 20 centímetros de longitud.



Asimismo, durante la requisa del patio trasero, descubrieron dos cueros de corderos recientemente faenados, los cuales carecían de cualquier tipo de señal identificatoria visible. El morador del inmueble no logró acreditar la propiedad legal de los animales ni justificar la procedencia de la carne hallada en su domicilio.



Por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental interviniente procedieron al secuestro preventivo de todos los elementos probatorios para incorporarlos a la causa judicial en curso.