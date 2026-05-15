Regatas se destacó en el Desafío Totora 2026

n la localidad de San Cosme se llevó a cabo el tradicional certamen de vela Desafío Totora organizado por el Yatch Club Corrientes. Allí, la escuela de optimist del Club de Regatas Corrientes obtuvo importantes resultados.

La entidad del parque Mitre estuvo liderada por el instructor Adrián Montiel, y la delegación de nautas la conformaron María Agustina Fernández, Julia Tarragó, Benjamín Soto Demonte, Eraldo Encina y Augusto Urbisaglia.

En cuanto a los resultados del equipo, Julia Tarragó se destacó con el campeonato en la categoría de Optimist Escuelita. Además, en la especialidad ILCA 4, María Fernández terminó con un subcampeonato en la rama femenina. En cuanto a la categoría Optimist Promocional, Augusto Urbisaglia cerró con medalla de plata.

También vale destacar a Eraldo Encina, quien recibió la distinción especial del Premio Mojarrita por ser el nauta más joven de toda la competencia.

