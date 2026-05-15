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Pronostican frío más intenso en Corrientes: las mínimas rondarán entre los 6°C y 7°C

 Se espera un descenso de temperatura aún mayor para la semana que viene.

Por El Litoral

Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 21:33
Archivo Marcos Mendoza

Tras una semana fresca para la provincia de Corrientes, se espera un descenso de temperatura aún mayor para la semana que viene. Este fin de semana el termómetro rondará entre los 12°C y los 22°C. Los pronósticos descartan las lluvias para los próximos días. 

Con vientos del sur y cielos mayormente nublados, este sábado las temperaturas se mantendrán entre los 12°C y los 22°C. Estas condiciones se mantendrán durante el domingo con 14°C y 18°C, con probabilidad de rafagas de vientos intensos de 42  a 50 kilómetros por hora. 

Semana que viene

El frío se instala en la provincia y para el inicio de semana se espera que ronden los 11°C y 16°C, según el informe del Inta, se esperan heladas agrometeorológicas para el sur correntino. Para el martes, el termómetro rondará los 7°C y 18°C con cielos ligeramente nublados. Un día después podría rondar entre los 9°C y los 17°C, mientras que para el jueves la mínima rondaría los 6°C

Los datos se desprenden del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y anuncian que en toda la semana no se prevé precipitaciones.

 

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