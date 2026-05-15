El contratista de Adorni presentó en la Justicia nuevas facturas y chats

El contratista de Manuel Adorni, Matias Tabar, se presentó espontáneamente en la fiscalía de Gerardo Pollicita para entregar documentación para respaldar lo que declaró como testigo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

Fuentes ligadas a la causa confirmaron que llevó facturas y remitos relacionados con las compras de los materiales o los servicios de obra que contrató para la remodelación de la casa del jefe de Gabinete en el Barrio Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Además, entregó copia de los mensajes con los proveedores con el propósito de confirmar los detalles de las negociaciones y de los acuerdos para realizar los distintos trabajos.

Esta información es considerada útil para la causa para verificar que el monto total de la obra que pagó Adorni en efectivo alcanzó los 245.000 dólares.

Matías Tabar compareció espontáneamente para justificar todo lo que dijo hasta ahora en el marco del expediente. En sede judicial recibieron el material, firmaron el acta y se retiró sin hacer comentarios.

el contratista se ocupó de recuperar todos los datos que podrían servir para corroborar su versión de los hechos, después de los comentarios del presidente Javier Milei que lo calificó de “militante kirchnerista” y de “mentiroso”.

El contratista declaró hace dos semanas que Manuel Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo, en negro y sin recibos por la renovación de su casa de Exaltación de la Cruz.

En ese acto, aportó un listado de todos los trabajos que se hicieron en la vivienda, y dejó fotos y videos del antes y después. Asimismo, relató que Adorni lo contactó por WhatsApp “por recomendaciones del barrio”.