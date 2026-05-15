Macri a Milei: “El populismo vuelve cuando se quiere tapar un error”

Mauricio Macri marcó este viernes más distancia con el Gobierno. El ex presidente encabezó una reunión del PRO bonaerense en el Centro Galicia, a pocas cuadras de la Quinta de Olivos, donde Javier Milei se reunió a solas con Manuel Adorni, mientras avanzan las denuncias contra el jefe de Gabinete.

El líder del PRO fue el encargado de cerrar la jornada después del mediodía. "Es el silencio (el que perjudica el cambio) y si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso. Pero el populismo nunca vuelve solo. Vuelve solo porque cuando hay un error interno se quiere tapar. Y el error interno que se tapa, lo que pasa es que hay un argentino que se desilusiona. Que pierde la esperanza en ese cambio. Entonces, hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas", reclamó el ex mandatario.

Alrededor de 700 dirigentes del PRO vivaron al ex mandatario al grito de "Mauricio Presidente", después de que varios de ellos pidieran públicamente que esperan que se postule para suceder a Milei.

El ex jefe de Estado dejó una batería de definiciones sobre la política nacional y bonaerense y el futuro del Gobierno. “Con Kicillof no hay futuro (...) si es el candidato del peronismo, van a volver a perder”, razonó.

Macri reiteró que el PRO va a decir siempre lo correcto, no lo políticamente correcto. "El PRO estuvo cuando el Gobierno estaba solo sin pedir nada a cambio, apoyamos las leyes más difíciles (...) El PRO está para cuidar y completar el cambio, que tiene que ser irreversible", advirtió.

El ex presidente aludió a las vacantes que el Gobierno quiere completar en la Justicia e hizo un tiro por elevación a las denuncias contra funcionarios del Gobierno. "No hay confianza sin una Justicia verdaderamente independiente (...) los jueces son los que garantizan el futuro, no los políticos (...) basta de dudar: el compromiso es un cambio permanente”, cerró Macri, que destacó que el Gobierno quiere completar las vacantes con "jueces probos".

La definición más concreta de la exposición de Macri fue cuando retomó una propuesta del ex ministro de Economía Nicolás Dujovne al Gobierno para que el Ejecutivo envíe el pliego del presidente del Banco Central al Congreso para confirmar a Santiago Bausili al frente de la autoridad monetaria más allá de 2027 y dar previsibilidad. "Debería ser un buen momento para que se eleve su pliego al Senado, que el Senado lo apruebe”, sostuvo.