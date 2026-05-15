Corrientes: lagarto overo fue hallado cubierto de brea e inmóvil, ahora vive en su hábitat

El rescate de un lagarto overo (Salvator merianae) en la ciudad de Corrientes volvió a poner en evidencia la importancia de los centros de recuperación de fauna silvestre y el impacto que generan los residuos y sustancias contaminantes sobre los animales. El ejemplar adulto, fue hallado completamente cubierto de brea e inmóvil, en un estado que comprometía seriamente su salud. A comienzos del mes de marzo, el reptil ingresó al Centro de Conservación Aguará para recibir atención veterinaria especializada. Según detallaron desde la institución, la primera intervención consistió en una limpieza intensiva para remover la mayor cantidad posible de la sustancia adherida a su cuerpo.

El antes y el después. Centro de Conservación Aguará

La brea representa un riesgo especialmente grave para los reptiles, ya que puede absorberse a través de la piel y provocar importantes daños internos y externos. En el caso de este lagarto overo, durante la revisión clínica se detectaron quemaduras en la boca, principalmente en la zona de las encías, aunque afortunadamente no presentaba otras complicaciones médicas severas.

Rehabilitación del reptil

El proceso de rehabilitación demandó varios días de trabajo constante. Los profesionales realizaron baños con vaselina y solución fisiológica para desprender lentamente el producto tóxico sin causar más lesiones en la piel del animal. La tarea fue compleja debido a la cantidad de brea adherida al cuerpo del reptil.

Además de la limpieza, el ejemplar recibió antibióticos, analgésicos y terapia de rehidratación para estabilizar su estado general y favorecer su recuperación. Desde el centro correntino explicaron que el monitoreo fue permanente para evaluar la evolución clínica y garantizar que pudiera volver a desenvolverse normalmente en su ambiente natural.

Después de tres semanas de tratamiento y algunos días adicionales de observación tras recibir el alta médica, el lagarto overo finalmente fue liberado. El operativo representó un nuevo caso exitoso de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre en Corrientes.

El lagarto overo es una especie frecuente tanto en zonas urbanas como periurbanas y se caracteriza por su gran capacidad de adaptación a distintos ambientes. Su alimentación es omnívora y muy variada, lo que le permite sobrevivir en diferentes ecosistemas del nordeste argentino.

Especialistas remarcan además que no se trata de un animal agresivo. Como todos los reptiles, necesita exponerse al sol para regular su temperatura corporal, una conducta esencial para su supervivencia. Su presencia también cumple una función ecológica clave.

Entre sus principales aportes al ecosistema se destacan el control natural de plagas, como roedores e insectos, y la dispersión de semillas. Por ello, desde el Centro Aguará insistieron en la necesidad de proteger a la fauna silvestre y generar conciencia sobre el cuidado de los animales autóctonos.

“Con otro objetivo cumplido, nos sentimos orgullosos de concretar otro caso de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre”, expresaron desde el organismo al compartir la recuperación del ejemplar. El mensaje final estuvo acompañado de un pedido claro a la comunidad: cuidar y respetar la fauna nativa para preservar el equilibrio ambiental.