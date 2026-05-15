YPF presentó el mayor RIGI para Vaca Muerta e invertirá US$ 25.000 millones en petróleo

La petrolera YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) más grande desde que se sancionó el esquema, hace dos años. Se trata de una inversión estimada en 25.000 millones de dólares en 15 años para el proyecto "LLL Oil", de producción y exportaciones de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

"Esta iniciativa constituye el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI hasta el momento. El proyecto, desarrollado íntegramente por YPF, prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará una producción que se estabilizará en 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032", comunicó la empresa conducido por Horacio Marín (foto).

Así, YPF podría duplicar su producción de shale oil actual, que es de 205.000 barriles por día y que alcanzará los 250.000 a fin de 2026. Eso generará unos 100.000 millones de dólares de exportaciones a lo largo de la vida útil.

La producción de crudo de los bloques La Angostura Norte, La Angostura Sur II, La Angostura Suroeste y Barreal Grande, los más cercanos a la ciudad de Neuquén -en el sur de la provincia-, estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

Se estima que LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$ 6.000 millones anuales hacia 2032 y creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

"LLL Oil es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador. Contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta, aprovechando sinergias operativas y económicas que permitirán alcanzar niveles de eficiencia y competitividad de clase mundial", anunció YPF.

Las áreas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos.

"Este esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país. El RIGI constituye un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina", concluyó la petrolera.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, dijo que esto "es mucho más que una inversión; es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años".

La solicitud de RIGI llega gracias a que el Gobierno habilitó en febrero de este año la ampliación del esquema a la exploración y producción de petróleo y gas (Upstream), que originalmente no estaba previsto.