Ganó Regatas y habrá quinto partido

Regatas Corrientes se hizo fuerte en el estadio Héctor Etchart de Capital Federal, le ganó a Ferro Carril Oeste 79 a 71 y empardó la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en 2.

El quinto y decisivo punto de la serie, por un lugar en la semifinal de la temporada 2025/26 se jugará este lunes en el Fortín Rojinegro de la capital correntina.

El equipo conducido por Leandro Ramella logró imponer el ritmo del partido, principalmente en el complemento, y se hizo fuerte en defensa para marcar la diferencia camino a la victoria.

Iván Gramajo con 19 puntos fue el goleador del Fantasma que también contó con las buenas tareas ofensivas de Juan Pablo Corbalán, Nicolás Aguirre y Fabián Ramírez Barrios que aportaron 11 tantos cada uno. Además fue importante el aporte del colombiano Juan Tello que terminó con 9 puntos y la misma cantidad de rebotes.

En el elenco de Caballito, sus principales goleadores fueron Kevin Hernández con 15 puntos y Emiliano Lezcano con 14.

En el cuarto inicial (21 a 20), Regatas lastimó con los tiros de tres puntos. La agresividad que mostró en el ataque le permitió recibir faltas y se mostró efectivo en los libres (9 de 10) para mantenerse cerca en el marcador. El local, logró desequilibrar cuando pudo correr de la mano de Torresi, bien complementado por Bettiga.

En el el segundo segmento (42 a 41), Regatas dominó los primeros minutos con el desequilibrio del colombiano Tello y Chiarini. El conjunto correntino llegó a escaparse por 6 (27 a 21) pero Ferro reaccionó con la velocidad de Lezcano y los puntos de Hernández cerca del aro. Así pasó al frente 35 a 29, pero Regatas volvió al juego con un par de triples y se llevó a un final parejo con una mínima ventaja para el local.

El tercer capítulo pasó rápido aunque Regatas mejoró su defensa y le bajó el goleo al rival para llevarse el parcial 20 a 15 y adelantarse en el marcador 61 a 57. La visita logró imponer el ritmo del juego y obligó al local a buscar otras variantes para llegar al gol. La defensa correntina comenzó a inclinar del desarrollo del cotejo.

Los últimos diez minutos comenzaron con Regatas imponiendo condiciones desde la defensa, Si bien, en algunos momentos Ferro logró descontarla diferencia que llegó a ser de 8, el equipo correntino se mostró tranquilo y efectivo para mantenerse al frente del marcador.

Ahora la serie volverá a Corrientes y el lunes, en el Fortín Rojinegro, se disputará el juego que tendrá como premio un lugar en la final de la temporada.

