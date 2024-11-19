Trump: el fiscal rechazó sobreseer el ‘caso Stormy Daniels’

Los fiscales que lograron la condena de Donald Trump por el pago de dinero a una estrella porno para que guardara silencio se opusieron el martes a su deseo declarado de que el caso sea desestimado ahora que es presidente electo y pidieron a un juez que establezca un cronograma para litigar el asunto.

Trump, de 78 años, estaba programado para ser sentenciado el 26 de noviembre, pero el juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Juan Merchan, puso la semana pasada todos los procedimientos del caso en pausa a pedido de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Los fiscales dijeron que aceptarían una prórroga, pero pidieron a Merchan que fijara un plazo para que Trump solicitara formalmente la desestimación del caso. Los fiscales sugirieron que se les diera entonces hasta el 9 de diciembre para oponerse a la solicitud de Trump.

También dijeron que se debe considerar aplazar todos los procedimientos hasta que Trump termine su mandato presidencial de cuatro años que comienza el 20 de enero, pero no llegaron a respaldar explícitamente esa opción.

Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, en un comunicado calificó la posición de Bragg como "una victoria total y definitiva" para Trump.

Trump, presidente entre 2017 y 2021, espera asumir el cargo para un segundo mandato sin estar afectado por ninguno de los cuatro casos penales que ha enfrentado y que algunos opositores habían predicho que descarrilarían su candidatura para regresar a la Casa Blanca en 2024.

El republicano Trump fue condenado en mayo por falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares que su ex abogado Michael Cohen hizo a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels por su silencio antes de las elecciones de 2016 sobre un encuentro sexual que ella dice haber tenido con Trump, quien lo niega.