Corina Machado confirmó que González no está en Venezuela y apuntó contra Maduro

Luego de que Nicolás Maduro asumiera como presidente de Venezuela, la opositora María Corina Machado emitió un comunicado en el que afirmó que Edmundo Urrutia González no llegó al país y denunció al líder chavista de perpetuar un "golpe de Estado".

"Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la raya roja y se oficializa la violación a la constitución nacional. Maduro viola la constitución, además, flanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua. Esto lo dice todo.", ratificó.

También se refirió a la asunción para el tercer período de mandato: "Maduro, hoy, no se puso la bandera en el pecho; se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más".

Sobre el regreso de Edmundo González Urrutia a Venezuela, Machado admitió que no era "conveniente" que regresara el mismo día de la asunción. "Edmundo vendrá a Venezuela a juramentar como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos, por lo tanto, evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen", señaló.

Por otro lado, aclaró lo ocurrido durante su secuestro después de dar el discurso el 9 de enero. "Dos o tres motos me acompañaban. A la altura del liceo (escuela secundaria) Gustavo Herrera, nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana. Tenían armas largas afuera. Pudimos avanzar y a la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron, un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra en el medio de dos hombres. Así son ellos; atacan a una mujer por la espalda".

La líder antichavista pudo escuchar a los funcionarios que la secuestraron que se dirigían a un centro de detención ubicado en Boleíta, en Caracas.

"Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Fue entonces cuando me enteré de que el conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación le habían herido en una pierna cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon. También se lo llevaron preso", agregó.

Aseguró que está bien, aunque tiene "dolores y contusiones" en varias partes del cuerpo.

Con respecto a este secuestro y su inmediata liberación, María Corina Machado dijo que hay "profundas contradicciones dentro del régimen" y que esta es "otra demostración más de cómo están divididos por dentro".

La dirigente también confirmó que hubo "más de 20 venezolanos detenidos" en distintos estados, y que había varios periodistas entre ellos.