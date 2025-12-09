Advierten que una invasión a Venezuela puede desatar un conflicto de gran escala

El principal asesor de política exterior del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, alertó que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela podría desencadenar en un conflicto regional de largo alcance, comparable al de Vietnam. El excanciller consideró que la decisión de Donald Trump de ordenar el cierre total del espacio aéreo venezolano constituye “un acto de guerra” y sostuvo que la crisis podría agravarse en las próximas semanas.

Las declaraciones fueron hechas en una entrevista con el diario británico The Guardian, en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas. El veterano diplomático, que acompañó a Lula en los dos primeros mandatos de su actual ciclo presidencial, contextualizó sus advertencias en el marco del despliegue militar más grande de Estados Unidos en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962.

Desde agosto, Washington lanzó operaciones navales y una serie de ataques aéreos contra embarcaciones denunciadas como parte de operaciones “narcoterroristas”, que dejaron más de 80 muertos en aguas internacionales. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el Pentágono desplegó buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo en la región. Caracas afirma que estas operaciones no buscan interrumpir las rutas del narcotráfico, sino crear las condiciones para un cambio de gobierno.

En las últimas semanas, Washington endureció aún más su postura al promover un cerco marítimo y aeronáutico sobre Venezuela. Días atrás, a finales de noviembre, Trump declaró que el espacio aéreo del país debía considerarse “cerrado en su totalidad”, lo que llevó a que múltiples aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos. El mandatario estadounidense insinuó además que podrían iniciarse acciones “por tierra” contra supuestos narcotraficantes venezolanos. Amorim calificó la medida como “totalmente ilegal”.

“Resistencia contra los invasores extranjeros”

Para Amorim, un ataque estadounidense no sólo transformaría a Sudamérica en “una zona de guerra”, sino que arrastraría a otros actores internacionales y reavivaría sentimientos antiamericanos en toda la región. “Lo último que queremos es que Sudamérica se convierta en una zona de conflicto con participación global. Sería realmente lamentable”, advirtió el excanciller brasileño.

Según informes citados por medios internacionales, Trump habría dado a Maduro un plazo de una semana para abandonar el poder, ultimátum que ya expiró. Para el asesor brasileño, un eventual ataque podría unificar incluso a sectores opositores al chavismo. “Si hubiera una invasión real, sin duda se vería algo similar a Vietnam; es imposible saber a qué escala”, sostuvo Amorim. Según su lectura, “todo nuestro continente existe gracias a la resistencia contra los invasores extranjeros”, lo que generaría un rechazo inmediato y transversal a cualquier acción militar de Estados Unidos.

La entrevista también abordó la postura de Brasil respecto a las elecciones venezolanas de 2024, cuya transparencia es cuestionada por numerosos países y organismos. Amorim aclaró que, a pesar de que reconoció “problemas” con el conteo de votos que proclama Maduro, rechaza toda propuesta de cambio de régimen por la fuerza. “Si cada elección discutible provocara una invasión, el mundo estaría en llamas”, dijo Amorim, quien subrayó que hablaba en carácter personal y no como vocero oficial del gobierno.

“Si Maduro llega a la conclusión de que dejar el poder es lo mejor para él y para Venezuela, será su decisión… Brasil nunca va a imponerlo"; zanjó Amorim. La posibilidad de una transición pactada sigue, según el diplomático, sobre la mesa. Amorim mencionó como alternativa un eventual referéndum revocatorio, similar al de 2004 durante el mandato de Hugo Chávez. “En aquel momento, Chávez aceptó la idea. Hubo un referéndum y él ganó”, recordó. Para él, un proceso de apertura política “ordenado” podría asemejarse al que vivió Brasil en su transición democrática, que avanzó de manera “lenta, gradual y segura”.

Las advertencias de Amorim surgen en un contexto de creciente presión estadounidense. Además del bloqueo aéreo y el despliegue militar en el Caribe, Washington ofrece desde agosto una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro. Funcionarios del gobierno de Trump insisten en que seguirá aumentando el costo político y económico para el mandatario venezolano, a quien acusan de liderar un supuesto cartel de narcotráfico denominado Cartel de los Soles. Según reportes citados por The Guardian, Trump habría dado un ultimátum de una semana al venezolano para renunciar durante su contacto telefónico del pasado 21 de noviembre. Consultado sobre la disposición de Maduro a abandonar el poder, Trump respondió: “Lo hará”.

Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre un eventual exilio de Maduro si fuera desplazado del poder. Entre los posibles destinos mencionados figuran Cuba, Turquía, Qatar o Rusia. Consultado sobre la posibilidad de que Brasil ofreciera asilo, Amorim evitó pronunciarse para “no parecer que se está alentando la idea”, aunque recordó la tradición regional en materia de refugio político y citó los casos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Stroessner.

Las advertencias de Brasil se suman así a las voces regionales que temen una escalada militar en el norte de Sudamérica. Para Amorim, cualquier intervención extranjera sería un error histórico. “Una guerra en Sudamérica no sería sólo entre Estados Unidos y Venezuela; tendría consecuencias globales”, reiteró.

