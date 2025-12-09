Lituania declara su emergencia para hacer frente a globos disparados por Bielorrusia

Las autoridades de Lituania han declarado este martes el estado de emergencia en todo el país por el envío de globos con mercancía de contrabando desde la vecina Bielorrusia, aliada del Kremlin. La oleada de globos de helio, generalmente cargados con cigarrillos, de las últimas semanas, ha forzado a cerrar el aeropuerto de Vilnius, la capital lituana, en más de una decena de ocasiones. El Gobierno ha equiparado estos incidentes con posibles “actos de terrorismo”, que ponen en peligro la seguridad del país báltico y constituyen “ataques híbridos” orquestados por el régimen de Aleksandr Lukashenko.



“El estado de emergencia se ha declarado no solo por las interrupciones de la aviación civil, sino también por motivos de seguridad nacional”, ha subrayado este martes el ministro del Interior, Vladislav Kondratovic, en una reunión del Gobierno retransmitida en directo por televisión. El Ejecutivo lituano ha reclamado al Parlamento que conceda a las Fuerzas Armadas poderes para actuar en colaboración con la policía, los guardias fronterizos y las fuerzas de seguridad durante el estado de emergencia, para frenar la oleada de globos y garantizar la seguridad de la aviación civil, según ha explicado Kondratovic. El ejército podrá utilizar la fuerza para llevar a cabo estas funciones, ha declarado el ministro de Defensa, Robertas Kaunas. Las medidas de emergencia se mantendrán hasta que el Gobierno las revoque.



“Debido a la amenaza continua para los intereses de seguridad nacional del Estado y al peligro para la vida humana, la salud, la propiedad y el medio ambiente que representan los ataques de globos lanzados desde Bielorrusia hacia territorio lituano y que transportan contrabando, se declara un estado de emergencia a nivel nacional en todo el país”, ha puntualizado poco después el Ejecutivo lituano en un comunicado.

La primera ministra, Inga Ruginiene, ha manifestado: “En la lucha contra los ataques híbridos de Bielorrusia, debemos tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas”. “La población no experimentará inconveniente alguno a raíz de la declaración del estado de emergencia”, ha agregado Ruginiene.

Lukashenko ha criticado la medida del país báltico y ha afirmado que el Gobierno lituano exagera los incidentes con los globos de contrabandistas y que Bielorrusia “no busca una guerra” con sus vecinos. “Lo que dicen hoy los lituanos es imposible y poco realista”, ha declarado el dictador bielorruso en un discurso retransmitido por la agencia de noticias estatal Belta. “Se está exagerando y politizando el tema”, ha agregado. El presidente de Bielorrusia ha subrayado que, tras consultar a varios pilotos, le aseguraron que incluso en el caso improbable de que los globos alcanzaran mucha altura no representarían un riesgo para la aviación civil.

El contrabando de cigarrillos a través de globos enfrenta a Lituania y Bielorrusia desde hace meses, lo que llevó incluso a Vilnius a finales de octubre a cerrar provisionalmente la frontera entre ambos países.

Desde octubre, el aeropuerto de Vilnius ha tenido que cerrar más de 60 horas en total debido a la amenaza que representan los globos procedentes de Bielorrusia, lo que afectó a más de 350 vuelos y aproximadamente 51.000 pasajeros, de acuerdo con cifras del Gobierno lituano.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el 1 de diciembre que la situación en la frontera entre Lituania y Bielorrusia estaba empeorando y calificó las incursiones de globos como “ataques híbridos” del régimen de Lukashenko “completamente inaceptables”.

Lituania también impuso el estado de emergencia en 2021 en la región fronteriza con Bielorrusia por lo que califica como una campaña de Minsk para instrumentalizar a migrantes y forzarlos a intentar cruzar ilegalmente a territorio de la Unión Europea. Al año siguiente, Vilnius volvió a imponer el estado de emergencia tras el inicio de la guerra en Ucrania, por temor a que el país báltico también pudiera convertirse en un objetivo de Rusia.

(Con información de El País)