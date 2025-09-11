Difunden las imágenes del asesino de Charlie Kirk

Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos lanzaron una cacería humana para capturar al asesino del activista conservador e influyente aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, que murió el miércoles tras recibir un balazo en el cuello mientras hablaba a los estudiantes en una universidad de Utah. Para acelerar la búsqueda, el FBI difundió imágenes de un joven que sería el atacante y ofreció una recompensa de 100.000 dólares a cualquier persona que aporte datos significativos para atraparlo.

En las fotos que se divulgaron, presumiblemente tomadas por alguna cámara de seguridad, se ve al sospechoso que tendría la edad de un joven universitario, delgado, vestido con un jean, anteojos de sol, gorra negra y remera oscura, con una estampa de una bandera estadounidense. Con ese aspecto podría haberse mezclado sin problemas en el acto de la Universidad del Valle de Utah, donde fue asesinado Kirk.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", reza el texto que acompaña las imágenes publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.

Las autoridades, que habían arrestado a dos sospechosos el miércoles que luego fueron liberados, han logrado este jueves algunos avances en la búsqueda del asesino, según declaró Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, en una conferencia de prensa.

(Con información de Clarín)