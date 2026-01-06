La ONU cuestionó el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó duramente al ataque de Estados Unidos contra Venezuela, que derivó en la detención y captura de Nicolás Maduro. El ente internacional, a través del Alto Comisionado, Volker Turk, expresó su profunda preocupación.

"La operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional: los Estados no deben usar la fuerza para promover sus reivindicaciones territoriales o demandas políticas", comentó Turk mediante su vocera Ravina Shamdasani.

En esa misma línea, desde la ONU afirmaron que "Estados Unidos ha justificado su intervención alegando el prolongado y atroz historial de Derechos Humanos del Gobierno venezolano, pero la rendición de cuentas por las violaciones de Derechos Humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el Derecho Internacional".

Shamdasani aseguró que "el pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas porque los derechos han sido violados durante mucho tiempo" y opinó que "Venezuela necesita sanar".

La operativa militar en Caracas provocó un profundo estado de alerta en el ente de derechos humanos debido a la cantidad de protestas, saqueos y tiroteos, por lo que señalaron: "Tememos que la inestabilidad actual y una mayor militarización del país a causa de la intervención estadounidense solo empeoren las cosas".

Es por ello que desde la ONU reiteraron su reclamo y llamaron "a garantizar el respeto total del Derecho Internacional, incluidos los derechos humanos" mientras que afirmó que "el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con el total respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre la vida y los recursos".