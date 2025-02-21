Reclamo por recorte de pasajes para personas con discapacidad llegó al Concejo Deliberante

Tras días de reclamos, padres y tutores de personas con discapacidad fueron recibidos este jueves por autoridades del Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes. Un día antes habían entregado un petitorio y finalmente pudieron exponer sus inquietudes respecto de las limitaciones que enfrentan para el acceso al transporte público de pasajeros diariamente.

En el encuentro se planteó el tema central de la movilidad de los chicos y sus tutores, en particular en lo que refiere a la asistencia al ciclo escolar, las actividades extracurriculares y especialmente la atención médica.

La reunión fue encabezada por el presidente del legislativo municipal, Marcos Amarilla quien estuvo acompañado por Esteban “Toto” Ibáñez, titular de la Comisión de Salud del Concejo y la concejal Rocío Báez. Quienes se comprometieron a canalizar su preocupación.

Luego de la audiencia, Marcos Amarilla señaló: “Nuestra responsabilidad principal es la de escuchar a los vecinos y ser nexo con el Ejecutivo Municipal. El compromiso que asumimos es trasladar el reclamo y en lo posible aportar ideas para que desde el área pertinente se ofrezca una respuesta”.

El presidente del Concejo Deliberante explicó que el Poder Legislativo Municipal “tiene siempre abierta las puertas, es un compromiso atender y escuchar a nuestros vecinos y hacernos eco de la problemática, en ocasiones las soluciones demoran en llegar porque los temas son complejos, pero lo que deben saber la gente es que tenemos un compromiso de gestión”.

La actual situación del transporte público, que se encuentra en emergencia, con una reducción de los viajes y la eliminación de los pasajes sin cargo. En este contexto, el titular del Deliberativo resaltó que el Municipio de la Ciudad de Corrientes es quien financia actualmente los viajes gratuitos, lo que requiere encontrar nuevas fórmulas para garantizar el acceso al transporte para este sector social.

“Es importante aclarar que no hay viajes gratuitos en la ciudad, el boleto siempre tiene un costo y alguien lo paga, bueno esos viajes los paga el municipio. Es necesario encontrar alternativas de financiamiento para que se pueda normalizar la situación de quienes más lo necesitan para su atención médica y continuidad escolar”, explicó Amarilla.

Durante la reunión con la comitiva de padres y tutores, los concejales se comprometieron a oficiar de nexo para transmitir la inquietud al Departamento Ejecutivo Municipal y también a las autoridades de la Provincia. El escribano Marcos Amarilla subrayó que la solución no debe ser una limitación de boletos diarios, sino garantizar que las personas con discapacidad puedan movilizarse sin restricciones para atender tanto sus necesidades de salud como su vida social.

“Sabemos que hay normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes, pero también hay una realidad económica y un corte de subsidios a nivel nacional. El sistema es financiado actualmente por el municipio”, agregó el presidente del Concejo.

Finalmente, Amarilla expresó su optimismo, confiando en que tanto el Municipio como la Provincia podrán acompañar este reclamo, y resaltó que esta es una problemática que afecta no solo a la capital, sino a toda la provincia.

"No se habló de plazos específicos, pero se acordó actuar con la mayor brevedad posible, especialmente considerando que el inicio del ciclo escolar está cerca", concluyó.

