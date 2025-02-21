Un médico fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual

El Tribunal Oral Penal N°1 dictó la condena en la mañana de este lunes para el exdirector del hospital “Eduardo Cicconetti” de Paso de la Patria, Claudio Martínez Borda. El acusado fue condenado a 12 años de prisión.

Matínez Borda fue condenado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente en la modalidad de delito continuado y Promoción a la corrupción de menores de 18 años gravado por la situación de convivencia".

FOTO: Cachito Monzón.

El médico ginecólogo ejercía su profesión en Paso de la Patria y se desempeñó como director del hospital “Eduardo Cicconetti” de esta localidad.

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los doctores; Ana del Carmen Figueredo como presidente, Dario Alejandro Ortiz y Juan José Cochia. El fiscal fue el doctor Gustavo Alejandro Roubineau. La defensa estuvo a cargo del doctor José Guillermo Escalante y serán asistidos por la Asesora N° 4, Estela Fanny Romano.

El próximo 5 de marzo se conocerán los fundamentos.