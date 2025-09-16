¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 16 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 07:00

Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad

El Gobierno provincial reconocerá a docentes destacados de Corrientes

Marcha Universitaria Federal: la Unne definió los puntos de encuentro en Corrientes y Chaco

Frustrado asalto a una joyería en Corrientes: un ladrón es reducido por dos empleados

Ley de financiamiento: la UCP se solidariza con la Unne y con las universidades de gestión estatal del NEA

La Justicia electoral eliminó a Cristina Kirchner del padrón y no podrá votar en octubre

Regatas quedó entre los tres mejores del país en la categoría U15

Valdés dijo que no habló con Nación y le dejó un duro mensaje al ministro del Interior

Picos de demanda: advierten que la crisis energética nacional podría afectar a Corrientes

Claudio Anselmo advirtió: “Se están perdiendo puestos laborales en el sector maderero”

