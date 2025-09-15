Gustavo Valdés: "Si sos Ministro del Interior, tenes que levantar el culito de Casa Rosada"

El gobernador Gustavo Valdés habló al respecto de varios puntos sobre la relación de las provincias con el gobierno nacional. En ese ámbito criticó al nuevo ministro del interior, Lisandro Catalan, que a su visión, no empieza con el pie derecho.

Sobre los resultados electorales que se vivieron, el mandatario provincial dijo que “pasaron siete días de las elecciones en provincia de Buenos Aires y catorce días de las elecciones en la provincia de Corrientes a gobernador y la verdad es que no tuvimos ningún contacto”.

En este contexto Valdés destacó que no hubo ninguna comunicación al respecto pero reconoció que “estamos en medio de una campaña nacional” y que “es difícil dialogar en medio de una campaña”, admitió en una entrevista a Radio 10.

Vetos y posturas

Sobre las elecciones de octubre, Valdés habló sobre las posturas de los legisladores de Corrientes: “No vamos a cambiar el voto, al contrario, ojalá que lleguemos a esa mayoría suficiente para rechazar esos vetos”.

Inmediatamente acotó a la situación del hospital Garrahan “cuando vemos que la ciencia está superada en una provincia como Corrientes, que si invertimos mucho en salud, recurrimos al Garrahan porque están los especialistas más importantes de la República Argentina”, dándole la importancia de su financiación.

Sobre esto dijo que “es un financiamiento que no impacta demasiado en el Presupuesto Nacional, es decir, la Argentina no va a volcar por financiarlo”, defendiendo la postura de Corrientes con respecto a esta temática.

En la misma sintonía, habló del financiamiento a las universidades públicas “la educación superior es el corazón del progreso de un país”, y agregó que “la Argentina necesita más profesionales”.

El gobernador concluyó diciendo que “si usted cierra el Garrahan, no nos va a ir bien. Si le restamos posibilidades a los universitarios, no nos va a ir bien, entonces no pidan el voto a los que entendemos este tipo de cuestiones”. De manera contundente aclaró que “esa es la apuesta que hacemos nosotros, no es que estamos encaprichados para voltear un gobierno o atentar contra el equilibrio fiscal”.

Relación con el Gobierno Nacional

Valdés habló sobre el vínculo con Nación y acotó que “no importa si es de mi signo político o no, como gobernador, porque ya pasé por tres presidentes, quiero que a la Argentina le vaya bien, porque a Corrientes le va bien”.

Luego, ponderó la comunicación ya que “necesitamos tener ese diálogo para decir 'acá está pasando esto'", enumerando diferentes problematicas que aparecen en cualqueir gestión provincial. “Tenemos una producción basta, entonces necesitamos que escuchen a la producción, a la industria, y necesitamos generar infraestructura”, pidiendo funcionario que de verdad escuchen al interior.

Cuando se le preguntó sobre el rol de Lisandro Catalán, Valdés no dudo en decir que "si sos Ministro del Interior, tenes que levantar el culito de Casa Rosada y tenes que comenzar a viajar al interior", aludiendo a que aún no recibieron ningún mensaje ni anuncio de visita.

El mandatario hizo una pregunta retórica para Nación: "Te preguntas por qué fracasas, y fracasas porque no te tomás el tiempo de articular con los gobiernos provinciales".

