Regatas quedó entre los tres mejores del país en la categoría U15

Mar del Plata recibió al Final Four de la Liga Federal Formativa U15 donde Regatas Corrientes finalizó entre los tres mejores del país cerrando así un gran torneo.

La definición se disputó el pasado sábado y domingo en el Club Kimberley, donde además del anfitrión y el elenco correntino compitieron por el título Alianza de Jesús María, Córdoba, y Comunicaciones de Buenos Aires.

Las semifinales se disputaron el sábado.Regatas cayó en suplementario ante Comunicaciones por 74 a 67. A segundo turno jugaron el local, Kimberley, frente a Alianza y los cordobeses se impusieron por 98 a 78.

El domingo la jornada se abrió con el duelo por el tercer puesto y Regatas se impuso ante Kimberley por 85 a 62 y luego en la gran final, Comunicaciones se terminó adueñando del torneo ganando ante Alianza por 74 a 67.

El plantel Remero estuvo integrado por Joaquín Almozni, Juan Cruz Mascaro, Laureano Maidana, Patricio Avalos, Nicolás Vallejos, Lautaro Chaparro, Feliciano Benítez, Mateo Oviedo Ricagno, Luciano Pérez, Maximiliano Acosta, Santiago Pinzetta, Bautista Rodríguez, Simón Pérez Acosta y Lionel Gómez.

El entrenador fue Alejandro Silveira quien estuvo acompañado por Germán Roldán, como asistente y de PF, Stefania Acevedo. También, el equipo tuvo el aliento de gran cantidad de familias que viajaron para alentar a los pibes remeros.

El conjunto dirigido por Silveira venía de ser el campeón provincial y fue un claro protagonista de la Liga Federal. Sería en Rio Negro donde se clasificó de manera invicta ganando sus tres compromisos de la semifinal para meterse entre los 4 mejores de la competencia a nivel nacional.