Corrientes: intentó entregar una camioneta con pedido de secuestro como parte de pago

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró una camioneta con documentos apócrifos en la ciudad Capital. Luego, se descubrió que el rodado tenía pedido de secuestro.

El procedimiento ocurrió en la mañana del lunes cuando efectivos de la Dirección de Investigación Criminal fueron alertados sobre un hombre que llegó en una camioneta y dinero en efectivo a una concesionaria ubicada por Ruta Nacional N° 12, en cercanías del Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro.

El sujeto llegó con el dinero en efectivo y la camioneta, como parte de pago para la compra de otro vehículo. El personal de la consecionaria solicitó la presencia de las autoridades.

Al llegar, los agentes solicitaron la documentación del sospechoso y la camioneta marca Toyota 4x4 y descubrieron irregularidades en estos. Tras las primeras averiguaciones se constató que el vehículo poseía un pedido de secuestro radicado en la provincia de San Juan, por estar vinculado a un robo.

Tras comprobarse lo anterior, se procedió al secuestro del rodado y se lo trasladó a la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias de rigor.