Secuestraron una bicicleta y cubiertas de dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró una bicicleta y elementos de dudosa procedencia en la ciudad Capital.

El operativo ocurrió en la mañana del lunes cuando efectivos realizaban recorridos de prevención de delitos, observando a un hombre en inmediaciones de calles Turín y Río de Janeiro, quien iba a bordo de una bicicleta y cargaba con tres cubiertas.

Este hecho llamó la atención de los efectivos, quienes al intentar acercarse vieron cómo el sujeto abandonó todo para huir a pie.

En el lugar se procedió al secuestro de una bicicleta marca Fire Bird, rodado 20 y tres cubiertas de motocicleta nuevas, con sus respectivos envoltorios.

Los elementos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del caso.

