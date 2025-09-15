Claudio Anselmo advirtió: “Se están perdiendo puestos laborales en el sector maderero”

En el marco de la 116º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Mercedes, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, destacó el trabajo del Gobierno provincial para posicionar al sector productivo a nivel nacional.

Durante su discurso, el funcionario se refirió a la situación de la microeconomía y apeló al Gobierno nacional a que "escuche a las provincias para trabajar junto a los productores".

El ministro reconoció el esfuerzo del gobernador Gustavo Valdés en sostener el equilibrio fiscal, pero advirtió sobre el delicado momento que atraviesa el sector. "Se están perdiendo puestos laborales, por ejemplo, en el sector maderero, y eso requiere acción y soluciones", señaló. Además, felicitó a los productores por la calidad de la genética ganadera que, según afirmó, es valorada a nivel internacional.

Apoyo al sector arrocero

Consultado por la prensa sobre la situación del sector arrocero, Anselmo afirmó que la nueva campaña presentará algunas particularidades debido a las condiciones del mercado global. Sin embargo, aseguró que el Gobierno de Corrientes viene trabajando junto a la Asociación de Plantadores de Arroz para brindar asistencia y sostener, especialmente, a los pequeños productores.

El ministro detalló que el apoyo se centra en dos líneas:

Créditos: En colaboración con el Banco de Corrientes , se está organizando un fideicomiso para que los productores puedan adquirir los insumos necesarios para la siembra.

Energía: La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) está evaluando mecanismos para ayudar con el costo de la energía, un insumo fundamental para la temporada de riego.

De esta manera, el Gobierno de Corrientes busca brindar apoyo y soluciones a los sectores productivos que enfrentan desafíos económicos, y ratifica su rol activo en la defensa de los intereses de la provincia.