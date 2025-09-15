Frustrado asalto a una joyería en Corrientes: un ladrón es reducido por dos empleados

Un intento de robo en una joyería del barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes terminó frustrado gracias a la rápida acción de dos empleados y la colaboración de los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando un delincuente ingresó al local con la intención de asaltarlo y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local.

El sujeto, con el rostro cubierto y un destornillador en mano, amenazó a uno de los empleados para que le entregara el dinero y las joyas. Sin embargo, para su sorpresa, un segundo trabajador que se encontraba en el baño salió del mismo y ayudó a reducir al ladrón.

Rápida respuesta de empleados y vecinos

Una vez controlado, los empleados pidieron auxilio a los vecinos del lugar, quienes acudieron de inmediato para colaborar. Entre todos, lograron retener al delincuente hasta que llegó la Policía. Los efectivos lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría para ponerlo a disposición de la Justicia.

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia de los hechos.