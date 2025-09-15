¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Frustrado asalto a una joyería en Corrientes: un ladrón es reducido por dos empleados

El delincuente, que ingresó encapuchado y con un cuchillo, fue sorprendido por un segundo empleado que estaba en el baño. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad. 

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 19:16

Un intento de robo en una joyería del barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes terminó frustrado gracias a la rápida acción de dos empleados y la colaboración de los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando un delincuente ingresó al local con la intención de asaltarlo y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local.

El sujeto, con el rostro cubierto y un destornillador en mano, amenazó a uno de los empleados para que le entregara el dinero y las joyas. Sin embargo, para su sorpresa, un segundo trabajador que se encontraba en el baño salió del mismo y ayudó a reducir al ladrón.

Rápida respuesta de empleados y vecinos

Una vez controlado, los empleados pidieron auxilio a los vecinos del lugar, quienes acudieron de inmediato para colaborar. Entre todos, lograron retener al delincuente hasta que llegó la Policía. Los efectivos lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría para ponerlo a disposición de la Justicia.

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia de los hechos.

