Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
EDUCACIÓN

Ley de financiamiento: la UCP se solidariza con la Unne y con las universidades de gestión estatal del NEA

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 04:00

El Consejo Superior de la Universidad de la Cuenca del Plata expresa su solidaridad con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el resto de las universidades de gestión estatal del NEA, en pos de un presupuesto acorde y actualizable que garantice el pleno funcionamiento de las universidades.

Acompañamos las acciones previstas para el miércoles 17 de septiembre, a favor de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y manifestamos nuestra disposición a participar de las acciones conjuntas que se consideren necesarias para garantizar el pleno funcionamiento de la educación universitaria.

La salud y la educación pública forman parte del ADN histórico, cultural y político de nuestro país, y su continuo fortalecimiento es un compromiso ineludible de todos los actores de nuestra democracia.

