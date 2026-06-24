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Corrientes

Las noticias más importantes del 24 de junio

Por El Litoral

Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 07:15

Reiniciaron los trabajos en la autovía 12: alerta por nuevos desvíos

Reinicia el juicio por Loan en Corrientes después de un comienzo caótico

Cómo serán los servicios municipales durante el feriado de San Juan Baustista

¿El día más frío de la semana?: pronostican 3°C de mínima en Corrientes

Murió un peón rural tras intentar cruzar a caballo un arroyo en Corrientes

Dos choferes de colectivos fueron despedidos en Corrientes y crece la incertidumbre

Corrientes finaliza obras clave para proteger el puente Paso López de la erosión

Aprendía a manejar y volcó en la banquina de la Ruta 9 de Corrientes

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