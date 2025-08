L-Gante fue condenado a tres años de prisión pero quedará en libertad

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue condenó a 3 años de prisión condicional, de esta manera no ira preso, así lo resolvió el Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes, integrado de manera unipersonal por Ignacio Racca.

El cantante de cumbia 420 fue condenado por los delitos de amenazas coactivas y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y resultó absuelto por el de privación ilegítima de la libertad.

El músico deberá cumplir una serie de reglas: fijar residencia, someterse al Patronato de Liberados, avisar al Tribunal cualquier salida del país entre ellas, evitar el contacto con las personas que lo denunciaron y deberá hacer una donación a una entidad de bien público de General Rodríguez, donde vive y donde ocurrieron los hechos.

Tras la lectura del veredicto, L-Gante dijo a la prensa: “Con respeto a su Señoría, agradezco el buen trabajo y quiero decir que esto no termina acá, todavía queda tiempo para yo trabajar y demostrar mi inocencia”.

El referente de la cumbia 420 aseguró, en ese sentido, que “fue todo un gran armado para sacar algún beneficio a favor del denunciante y querella”. “En pocas palabras, sí”, respondió a los cronistas que le preguntaron si el objetivo de las denuncias fue el de “sacarle dinero”.

“Aprendí que aún puedo confiar en la Justicia. Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar a un lado L-Gante todo este tiempo. Filtramos varios amigos, se quedarán solo con los recuerdos de mí. Yo seguiré siendo el mismo, me he sentido traicionado y extorsionado”, indicó.

Luego, aseguró que no tenía miedo de volver a la cárcel y comunicó su deseo de terminar el secundario y estudiar Derecho. “Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo“, dijo. “No tendría que estar haciendo esto, tendría que estar haciendo música”, cerró.

L-Gante estaba acusado de haber cometido diversos delitos en tres hechos que fueron denunciados ante la Justicia. En uno fue denunciado por golpear un auto, en otro por amenaza con arma de fuego y el tercero donde habría privado de su libertad a dos personas mientras las amenazaba de muerte también con un arma.