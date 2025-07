Fiebre especulativa en San Pedro: se complicó la situación de RainbowEX

Las investigaciones de la Justicia para determinar si se cometió un esquema Ponzi masivo en la ciudad bonaerense de San Pedro dan sus primeros pasos. El esquema RainbowEX, impulsado por el misterioso grupo Knights Consortium, es analizado en la Justicia de instrucción y en la federal, en este caso, con un expediente a cargo del fiscal Matías Di Lello.

Di Lello comenzó su expediente de oficio el martes, todavía sin recibir denuncias de posibles damnificados, ante la ola de publicaciones que reflejan el temor de los inversores sampedrinos de ser estafados, en medio de un anuncio de cesación de pagos, la primera señal en esquemas Ponzi de que algo, básicamente, no anda bien. Como fiscal federal, Di Lello intenta determinar un posible delito de intermediación financiera no autorizada, así como un lavado de activos.

Para la primera hipótesis, envió un oficio a la Comisión Nacional de Valores para saber si RainbowEX se encuentra registrada en el país. La respuesta, que llegó este miércoles, fue evidente:

“A la fecha del presente, “RainbowEX”; “Rainbow Exchange” y/o “Knight Consortium” no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo, en los términos de lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 994/24", señala el reporte de la CNV, según marcó el sitio web de la Procuración.

Mientras tanto, la causa sigue: Di Lello dio intervención a la UFECI y a la División Antifraude de la Policía Federal para que profundicen las tareas.

En el fuero de instrucción, la fiscal María Viviani también intenta dilucidar el caso, todavía sin denunciantes. El martes por la tarde, declaró el abogado Adolfo Suárez Erdaire quien, según sus propias declaraciones en los medios, había sido contratado por supuestos damnificados. Sin embargo, a la hora de hablar en la Justicia no aportó nada sobre sus clientes.