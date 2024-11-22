Cristina Kirchner fue a la Justicia para impedir que el Gobierno le quite su jubilación de privilegio

La exvicepresidenta Cristina Kirchner interpuso un recurso de nulidad para impedir que el Gobierno le quite la jubilación de privilegio.

En el documento, de 36 páginas, su abogado argumenta por qué considera “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta de la Nación y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

Días atrás, el titular de la Anses, Mariano de los Heros, explicó que la exmandataria cobró $35.255.297 en noviembre. El funcionario dijo que Cristina Kirchner presentó “un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos, Santa Cruz, por el que se le paga un suplemento por zona austral de $6.354.523″.

El documento apunta que la decisión de de los Heros fue “arbitraria” y por eso pide la nulidad. “Buscó artilugios que le permitieran llevar adelante una decisión que estaba tomada de antemano, esto es, revocar los derechos en cabeza de la Dra. Cristina Kirchner”, señala la presentación, según consignó TN.