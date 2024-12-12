La jueza Arroyo Salgado pidió el desafuero y la detención del senador Kueider

La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió el desafuero y detención del senador, Edgardo Kueider, que llegó a la Cámara Alta, y además ordenó allanamientos en propiedades vinculadas al legislador peronista, en Concordia y Paraná, Entre Ríos, y en la ciudad de Buenos Aires, realizados por Gendarmería Nacional. Además de la magistrada los procedimientos los pidió también la fiscalía de Fernando Domínguez, previo a la sesión en el Senado en que se definirá la situación del legislador.

El legislador cumple prisión domiciliaria en Paraguay, donde fue detenido tras entrar con más de US$200 mil sin declarar. Para que eventualmente Kueider sea detenido, en la causa por enriquecimiento ilícito a cargo de Arroyo Salgado, la Cámara Alta primero debería determinar su desafuero como legislador, para lo que hacen falta dos tercios de los votos.

La Justicia dispuso además la detención de su secretaria, Iara Guinsel Costa, que lo acompañaba en el momento del arresto. La Justicia dictó una orden de captura internacional a Interpol. En paralelo se le pidió al Senado la autorización para proceder al allanamiento del despacho de Kueider, además de medidas de resguardo para preservar la intangibilidad de la prueba, hasta tanto se resuelva su desafuero y, en consecuencia, se pueda proceder al allanamiento y registro del despacho oficial. Se dispuso además el secreto de sumario de las actuaciones para evitar que las partes puedan enterarse de los resultados de los allanamientos y medidas en curso, para resguardar la eficacia y avance de la investigación.

Los detalles de la investigación a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito

La jueza federal de San Isidro investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito en un expediente derivado de la causa Securitas, que involucra el pago de sobornos a organismos públicos, como anticipó TN. Uno de estos organismos es ENERSA (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), donde Kueider ocupó un cargo directivo. El senador solicitó que la causa pase al fuero federal y se aleje de la jurisdicción provincial, pero aún no hubo resolución al respecto.

La investigación por corrupción en ENERSA no se limita a Kueider. Los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, dueños de Tornell S.A. y también propietarios de departamentos en el complejo de Santiago del Estero al 500, están acusados de pagar sobornos para obtener contratos irregulares con la empresa estatal. Según el procesamiento emitido el 3 de mayo, el esquema involucraba a altos funcionarios de ENERSA en la adjudicación de proyectos energéticos.

En octubre de 2023, a pedido de Arroyo Salgado, los hermanos Tortul fueron detenidos tras la recopilación de pruebas que los vinculaban directamente con el esquema de corrupción. Los documentos revelaron cómo los sobornos facilitaban la obtención de contratos, comprometiendo a figuras clave dentro de ENERSA y exponiendo una trama de corrupción sistemática en la provincia.

Kueider no presenta declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) desde 2022 y la última vez que lo había hecho solo informó tener 8500 dólares en efectivo, una cifra mucho menor a la cantidad que encontraron las autoridades de Paraguay.