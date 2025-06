Milei agrandó la distancia con Villarruel en la interna libertaria

El presidente Javier Milei disertó este viernes en la bolsa de comercio de Córdoba, donde hizo una fuerte defensa a su plan económico y aprovechó para deslizar otra sugestiva frase sobre Victoria Villarruel, con quien está distanciado desde hace meses y cuya relación volvió a tensarse en los últimos días.

“No se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna. Sin comentarios“, dijo el mandatario en alusión a cuando, a pesar de su ausencia, la vicepresidenta encabezó una sesión clave en el Senado en la que se decidió la expulsión del legislador Kueider, detenido en Paraguay.

El jueves último la jefa del Senado protagonizó otro episodio de la pele libertaria al enfrentarse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con críticas a la gestión del Poder Ejecutivo en torno a la detención de un gendarme argentino en Venezuela.

No obstante el nuevo capítulo de la interna que el propio Milei produjo este viernes, el mandatario en Córdoba se refirió a la situación económica, anunció que efectivizará el final del Impuesto PAIS, tal como lo establece la ley que se sancionó antes de su mandato.

En términos de comercio, Milei afirmó que Argentina se dirige a un modelo de liberación de la oferta para que sean los consumidores quienes puedan decidir qué quieren comprar “en base a sus propias preferencias”. En este marco, adelantó que comenzará a trabajar en el acuerdo bilateral con EE.UU.

“Lo que tengo para contarles es que efectivamente vamos a avanzar con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ayer mismo, y hoy lo reafirmó, la vocería del presidente electo Donald Trump. Vamos a trabajar para conseguirlo”, dijo ante los presentes.



“A partir del lunes queda eliminado el impuesto PAIS. Es la primera vez en la historia que un gobierno cumple”, dijo este viernes el mandatario argentino.

En su discurso, el mandatario liberal volvió a defender el plan económico de su gobierno al señalar, entre otros puntos, que el país atraviesa un proceso de “deflación” en dólares.

“Nosotros tenemos una inflación inducida por mes del cerca de 2,5%, es decir, que si miran en dólares mayoristas llevan dos meses con el equivalente de una deflación en dólares del 1% mensual; es decir, Argentina en dólares tiene una deflación anualizada del 13%”, sostuvo, y remarcó: “Argentina está generando deflación”.

En este sentido, dijo que el número que mira la ciudadanía está “distorsionado” por diferentes factores y ratificó el dato deflacionario con un desglose de la inflación al consumidor, la que impacta en la vida cotidiana.

“Es de 2,4%. Les diría que está en línea con la tasa de inflación inducida, pero cuando ustedes separan la inflación entre lo que es bienes y servicios, servicios crece al 4,4%, muy impactada con lo que tiene que ver con las recomposiciones de tarifas, mientras que bienes lo viene haciendo en 1,6%. Es decir, que si lo tomo en términos de bienes tengo deflación de también casi del 1%“, explicó.

Y agregó: “Si lo tomo en términos de alimentos que es 0,9% tengo deflación por el equivalente de 1.5% y si lo tomo en términos de canasta básica alimentaria o total, que viene en torno al uno y medio, tengo deflación por un punto”.