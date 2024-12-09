¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ECONOMÍA

El Gobierno espera una inflación menor al 3%

El Indec dará conocer el miércoles el índice correspondiente al mes de noviembre.
 

Por El Litoral

Lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 01:00

De cumplirse las proyecciones de las consultoras privadas, la cifra de inflación de noviembre –que el Indec publicará el miércoles 11 de diciembre– se ubicaría entre 2,5% y 2,9% cumpliendo con el objetivo trazado por el Gobierno Nacional.
Los números de los analistas privados no son homogéneos, pero la mayoría de las estimaciones se encuentran por debajo del 3% para noviembre.
Equilibria indicó que la inflación mensual será de 2,6%, registrando una suba de alimentos y regulados y una desaceleración del resto. Agregó, además, que la inflación semanal fue del 0,8%.
La consultora Analytica registró una inflación del 2,7% para noviembre y un 0,4% durante la tercer semana de noviembre en precios de alimentos y bebidas. Marcó aumentos en los precios del gas, luz agusa y nafta, y en productos con estacionalidad como frutas, verduras, hotelería, educación e indumentaria.
En cuanto a Invecq, manifestaron que la inflación del décimo primer més será de 2,5% con un aumento en bebidas y alimentos que "podrían elevar el pronóstico de inflación general para el cierre del mes".
Libertad y Progreso aeguró que la inflación cerrará en 2,9%. Su director, Aldo Abram, ratificó que "sigue siendo una desaceleración" porque "por lo general y debido a la estacionalidad" los meses de octubre "suelen tener cifras más bajas" que los de septiembre y noviembre.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central (BCRA) el 7 de noviembre, la proyección de la infación mensual es de 2,9%, mientras que la interanual se ubica en 120%.
Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Núcleo estimaron que será de 2,8% para el mes de noviembre.
EcoGo Consultores estimó que la inflación será del 3,2%, siendo la única que superó la barrera del 3%.
Sebastián Menescaldi, director de la misma, aseguró que se debe al aumento de los precios de los combustibles (2,8%), tarifas de luz y gas (2,5% y 2,7%), prepagas (5% en promedio) y colegios privados (4,5% en CABA y 3,6% en PBA).
La inflación de octubre cerró en 2,7%, representado una caída de 0,8 puntos porcentuales con respecto a la de septiembre (3,5%).
En lo que va del año, acumuló una alza de 107%, mientras que la interanual cerró en 193%.

