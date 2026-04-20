Murió Luis Brandoni, el actor que dejó una marca profunda en la cultura argentina

Luis Brandoni murió a los 86 años tras varios días de internación luego de sufrir una caída en su casa. La triste noticia fue confirmada por su amigo Carlos Rottemberg.

“Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribieron después de la medianoche del domingo en la cuenta oficial de X del Multiteatro, propiedad del productor teatral.

Conocido en el ambiente artístico como “Beto”, Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, y construyó desde la década del sesenta una trayectoria extensa y sólida en la escena argentina.

A lo largo de los años, se distinguió por su versatilidad interpretativa, su compromiso con cada proyecto y una presencia constante en algunos de los escenarios más importantes del país.

En el ámbito teatral, formó parte de títulos emblemáticos como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja, esta última junto a Guillermo Francella, con quien consolidó una dupla muy celebrada por el público. Su trabajo sobre las tablas recibió numerosos reconocimientos y lo posicionó como uno de los actores más respetados de su generación.

Su carrera fue distinguida con premios de gran relevancia, entre ellos el Konex de Platino en dos oportunidades, por sus trabajos en comedia y drama; galardones de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE); el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores. En 2015, además, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre.

En cine, participó en producciones que con el tiempo se volvieron referencias del audiovisual argentino, como Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo y Cien veces no debo (1990). Años más tarde, regresó a la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra (2018) y Convivencia (2022), luego de un período de menor actividad cinematográfica.

En televisión también dejó una huella significativa al integrar ciclos de gran repercusión como Mi cuñado, Los días y las noches de Nina, El hombre que amo, En terapia y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro. En cada uno de estos trabajos se destacó por su naturalidad y su oficio.

Más allá de su carrera artística, Brandoni tuvo un rol activo en la vida política argentina. Se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y ocupó la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Actores, desde donde impulsó iniciativas en favor del sector cultural. También participó en espacios internacionales vinculados a la cultura y los derechos humanos.

A lo largo de su vida pública sostuvo una postura firme en relación con los valores democráticos, lo que lo convirtió en una figura con peso propio dentro del debate social y político, además de su reconocimiento como artista.

En 2020 publicó su autobiografía, Antes de que me olvide, escrita junto al dramaturgo Marcelo Ramos, donde repasó su historia personal profesional. Sobre el libro, el director Juan José Campanella destacó su capacidad para combinar emoción y humor en un mismo relato.

Ese mismo período marcó su regreso al teatro con la obra ¿Quién es quién?, en el Teatro Liceo, donde compartió escenario por primera vez con Soledad Silveyra tras más de seis décadas de carrera. En ese contexto, reflexionó sobre su oficio y definió al teatro como una experiencia casi terapéutica, capaz de transformar el estado físico y emocional del actor en pleno escenario.

Con una trayectoria que atravesó distintas generaciones, Luis Brandoni se consolidó como una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Su recorrido dejó una marca profunda tanto en el ámbito artístico como en el compromiso con la vida pública, y su legado continuó siendo una referencia para quienes se desarrollan en el mundo de la actuación.

TN