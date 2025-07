El Gobierno mandó al exterior oro de las reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que el Gobierno sacó oro de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) y lo llevó al exterior. En administraciones anteriores se había utilizado esos activos como garantía a la hora de tomar deuda.

"Es una movida muy positiva del BCRA porque hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble, un edificio; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno. El país necesita maximizar los retornos sobre sus activos. Y tenerlo encerrado en el BCRA sin hacer nada es negativo", dijo en una entrevista con La Nación +.

"Tenerlo custodiado afuera nos permite tener algún retorno", afirmó el funcionario, después de que el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, pidiera informes al principio de esta semana para confirmar esa transacción.

Las operaciones habrían ocurrido por unos 450 millones de dólares los viernes 7 y 28 de junio, a través de la transportadora de fondos Loomis y la aerolínea British Airways hacia Londres, Inglaterra, según el pedido de acceso a la información pública que envió Palazzo.

No es la primera vez que se realiza un envío del oro de las reservas argentinas al exterior. En septiembre 2017, el entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, giró 11.000 kilos de oro por unos US$ 450 millones para alquilarlos.