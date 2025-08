Destrozos, fuego y gases en una protesta por un crimen

La violencia no cesa en el Conurbano. En las últimas horas, Moreno se convirtió en escenario de un nuevo crimen: Lucas Aguilar, un joven de 20 años que trabajaba como delivery, fue asesinado de al menos siete puñaladas al intentar defender a un vendedor ambulante de un ataque. Este viernes, un nutrido grupo de amigos y compañeros de Lucas se reunió frente a la municipalidad de Moreno para exigir respuestas. Cerca del mediodía se desataron serios incidentes. Hubo corridas y piedrazos contra el edificio comunal y vehículos policiales. Los efectivos respondieron y detuvieron a unos 15 manifestantes.

Durante el reclamo, mientras un grupo arrojaba piedras contra la sede comunal, ubicada en la calle Eduardo Asconape 51 de la localidad bonaerense y custodiada por una fila de policías, varias personas intentaron prender fuego un patrullero que estaba estacionado en el lugar.

Tras varios minutos de enfrentamientos, en los que prendieron fuego varios neumáticos y conos de seguridad, los efectivos avanzaron contra los manifestantes y comenzaron a detener a varios de ellos.

ntre las personas que se manifestaban frente a la municipalidad estaba Milagros, la novia de Lucas, todavía profundamente conmocionada por lo ocurrido menos de 24 horas antes.

"Le arrebataron la vida como si nada. Todos tenemos miedo, los que trabajamos adentro y los que trabajamos afuera. Todos tenemos miedo de salir en Moreno. No se puede salir ni a la vereda. No se puede salir a la plaza que te roban", declaró la joven.

"Él se metió a ayudar, porque él siempre era así. Ayudaba porque era así, ayudaba a todo el mundo. Deja una familia destrozada, una madre sin su hijo. Solo pido justicia, por favor", concluyó su testimonio.

"¿Dónde está Kicillof? ¿Dónde c… está Kicillof? ¿Qué está, tomando un café en su oficina, con aire acondicionado? Bien que acá todo Moreno te vota. Venís a buscar los votos acá. Pero ahora, cuando nos matan a los pibes, laburadores, de 20 años, no están", dijo otra mujer que participaba del reclamo, visiblemente angustiada por la situación.

"Solo ponen a un par de policías para levantar las motos de los chicos que laburan por dos mangos, que se rompen la vida por dos mangos, y los terminan matando. ¿Para eso tienen uniforme, para eso estudiaron? Para levantar las motos de los pibes y para llevárselos presos y golpearlos. Porque están reclamando por su compañero que murió, desangrado en el asfalto", agregó.

El asesinato de Lucas Aguilar se produjo en la intersección de las calles Asconapé y Alem, alrededor de las 19.45 del jueves, luego de que el joven de 20 años persiguiera con un palo a un hombre que había acuchillado a un vendedor de alfajores. En el forcejeo, tal como se observa en imágenes grabadas por una cámara de seguridad, cayó en la vereda y recibió varios puntazos.