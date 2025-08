Kueider: U$S 460 mil en efectivo por 6 departamentos

La secretaria del ex senador nacional Edgardo Kueider, Iara Guinsel Costa, pagó más de US$ 460 mil en efectivo por la compra de seis departamentos en Paraguay, pero finalmente el dinero le fue reintegrado porque la operación no se concretó.

Así lo indican informes oficiales de Paraguay, citados por el portal Análisis de Entre Ríos, en los que pueden verse los movimientos financieros que realizó.

Kueider y Guinsel Costa están actualmente detenidos con prisión domiciliaria en una casa de Asunción en Paraguay tras intentar ingresar a ese país con 211.000 dólares sin declarar. Si bien en un principio se encontraban en un departamento de lujo, debieron abandonar la propiedad por un reclamo del consorcio debido a molestias que generaban la presencia de la custodia asignada.

De acuerdo al registro de los movimientos detallados en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), tanto de entidades bancarias como inmobiliarias detectadas por las autoridades del vecino país, el primer desembolso de más de 120 mil dólares fue realizado en abril de 2024, ocho meses antes de la detención de la pareja en la frontera.

Según los documentos donde se detallan cada una de las transacciones, los pagos se concretaron antes y después de la aprobación de la Ley Bases, en la que el voto del entonces senador fue decisivo para que se apruebe la iniciativa presentada por el gobierno de Javier Milei.

Hasta mediados de diciembre del año pasado, Kueider integraba el bloque Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio "Camau" Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. En tanto, fue expulsado de la Cámara alta el pasado 12 de diciembre por inhabilidad moral a raíz de su detención por contrabando en Paraguay.