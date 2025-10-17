Desesperación y forcejeos en una protesta en la Agencia de Discapacidad

La suspensión inesperada de una reunión clave en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desencadenó este viernes una serie de incidentes en la sede de Belgrano.

Allí, prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad irrumpieron por la fuerza para exigir respuestas a sus demandas, luego de que las autoridades se negaron a recibir un petitorio.

Ante esto, los manifestantes resolvieron ingresar al lugar por la fuerza. Luego de los primeros incidentes, el petitorio fue recibido, se realizó la reunión y volvió la calma al lugar.

Luego de una reunión con el interventor Alejandro Vilches, el vocero de los manifestantes anunció via megáfono a quienes aguardaban en la puerta de la sede y frente al micrófono de los medios: “Nos recibió Vilches, la verdad que no tenemos buenas noticias, estuvimos charlando, mirando hacia adelante. él nos comunico si la semana que viene habrá una convocatoria del directorio, pero no es seguro, nos dijo que no puede confirmar, pero que trabajará para que sea para después de las elecciones“, lo que desató una serie de abucheos e insultos varios por parte de los presentes.

Y también agregaron, “nos dijeron que iba a haber un aumento, no nos dijo de cuánto, le planteamos que necesitábamos medidas no solo para octubre sino también para noviembre, diciembre y el año que viene. A lo que nos respondió que la ley está y hay que cumplirla”, agregó antes las interrupciones por parte de algunos manifestantes.

El encuentro, que había sido convocado para abordar la actualización de aranceles y la implementación de la Ley de Emergencia de Discapacidad, fue primeramente cancelado por el interventor citado, lo que intensificó el malestar de las organizaciones del sector.

La protesta, organizada por el Foro Permanente Discapacidad, se mantuvo a pesar de la cancelación de la reunión. La convocatoria oficial Vilches decidió adelantarla a las 10, pese a convocar a las 11.