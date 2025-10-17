Pablo Laurta fue trasladado a una celda de aislamiento

Pablo Rodríguez Laurta (39), detenido por el femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) fue trasladado este viernes desde Concordia a Gualeguaychú. Tanto en el inicio del traslado como al momento de su llegada a destino, Laurta volvió a insistir a los gritos con que quiso "rescatar" a su hijo. En Gualeguaychú quedó aislado en una celda bajo vigilancia permanente y monitoreo por cámaras de seguridad las 24 horas.

"Me tienen así para que no hable", vociferó Laurta cuando lo subían a la camioneta de traslado este viernes temprano, en Concordia, donde había quedado detenido. Lo llevaban del brazo, con la cara cubierta por un casco con visera, en medio de un fuerte operativo policial.

Minutos más tarde, cuando llegó a Gualeguaychú, volvió a exclamar: "Fui a rescatar a mi hijo". Lo dijo dos veces. Ya había lanzado la misma afirmación el jueves, cuando la Justicia de Entre Ríos le dictó la prisión preventiva efectiva por 120 días por el "homicidio criminis causa" del remisero Martín Sebastián Palacio (49). Esa vez, exclamó "investiguen".

Este viernes Laurta quedó alojado en una celda de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, adonde llegó con chaleco antibalas y esposado, además del casco que le colocaron. Al lugar se lo conoce como "Granja Penal El Potrero" y tiene calabozos de máxima seguridad.

"Se hicieron los papeles de ingreso, examen físico por médico de la Unidad, una entrevista o exámenes preliminares con psicólogo y asistente social y quedó alojado en un sector individual", detalló Lucas Dufour, jefe de la Unidad Penitenciaria, según el sitio local R2820.

Quedó en la celda 30 del lugar, un cuarto de aproximadamente 2 metros por 2 metros pintado de blanco, una angosta ventana al exterior, enrejada, y un domo de seguridad que lo vigila las 24 horas.

En videos difundidos este viernes se lo observa a Laurta, vestido de oscuro, acostado en la cama. Ante el inminente ingreso de dos guardias, se levanta y se para de frente a la puerta. Lo llevaron a un sector destinado para el almuerzo. Hay un agente destinado al cuidado permanente de la puerta número 30.

Pablo Rodríguez Laurta ya está imputado por el "homicidio criminis causa" del remisero Palacio. Se espera que el próximo lunes vuelva a ser trasladado, esta vez a Córdoba. Allí lo indagará la Fiscalía de Género y quedará formalmente imputado por el doble femicidio.

Laurta asesinó a balazos a Giardina y a su ex suegra Zamudio el sábado 11, alrededor de las 11, en su casa de la capital cordobesa. El domingo lo detuvieron en un hotel de Gualeguaychú, adonde estaba con su hijo, que el lunes cumplió 6 años y que -según su versión- estaba secuestrado por ambas mujeres.

El martes 7 de octubre, en tanto, había asesinado y descuartizado a Palacio en Entre Ríos. El torso y las piernas del remisero fueron hallados más tarde en una bolsa de consorcio, aunque aún falta que el examen de ADN confirme 100% que corresponden a la víctima.