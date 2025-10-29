Alerta electoral: la Justicia advierte por una estafa de phishing con supuestas multas por no votar

La Justicia Electoral encendió las alarmas este miércoles por una nueva modalidad de estafa que utiliza el contexto de las elecciones del pasado domingo 26 de octubre para engañar a los ciudadanos.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió a la población sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos (phishing) que informan a los receptores sobre supuestas multas por no haber votado y que buscan sustraer datos personales.

“Informamos que está circulando un correo electrónico falso [email protected] que simula ser enviado por MI ARGENTINA y que le informa al ciudadano que debe regularizar su situación y pagar la multa por no haber votado. El mensaje insta a que se ingrese a un enlace que sustrae datos del dispositivo de la persona”, avisó la CNE.

El modus operandi del mail falso

Los correos que forman parte de la estafa son remitidos con la dirección [email protected] y utilizan el motivo "Multa por infracción de votación".

El texto que se les adjudica falsamente a las autoridades dice: “Según el registro del Padrón Electoral Nacional se verificó que no asististe a la votación del día 26 de octubre de 2025. De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, corresponde una multa administrativa por inasistencia...”. El mensaje ofrece un enlace para "consultar el detalle y regularizar su situación" y es este link el que roba los datos de quienes caen en el engaño.

Recomendación oficial

La Justicia Nacional Electoral fue categórica al aclarar que no envía ningún correo electrónico de esta índole.

La única manera oficial y segura de corroborar la situación de un elector y verificar la existencia de multas es ingresando directamente al sitio oficial: .

Se solicita a todos los usuarios descartar el mensaje y no hacer click en ningún enlace adjunto.

El mail del engaño