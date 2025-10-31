Robo: maniataron y golpearon hasta matarla a una mujer de 81 años

Una mujer de 81 años fue asesinada a golpes cuando un grupo de ladrones ingresó a robar en la casa de la víctima en Acassuso, partido de San Isidro, y de acuerdo a las primeras investigaciones y detenciones quienes estarían detrás del homicidio serían integrantes de la denominada "Banda del Millón".

El salvaje asesinato ocurrió el último sábado en horas de la noche, pero recién fue descubierto días después cuando una sobrina de la víctima, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, llegó hasta el chalet de Urquiza 1139 luego de que su tía no respondiera los llamados que le había hacho insistentemente.

Cuando Marina Repetto llegó al lugar, encontró que algunas de las puertas y ventanas habían sido violentadas. Adentro de la vivienda, todo era desorden, con ropas y objetos desparramados por todas las habitaciones.

Sin embargo, lo peor lo encontró en uno de los dormitorios. Allí estaba el cuerpo sin vida de su tía María Susana, atada de manos y tendida en el suelo, en estado de descomposición.

La fiscalía interviniente investiga un homicidio criminis causa en ocasión de robo. Uno de los primeros hallazgos de la investigación fue el descubrimiento de que meses atrás la victima habia sufrido también un asalto por parte de la denominada "Banda del Millón", ocasión en la que le robaron alhajas y sumas de dinero.

Cinco hombres ya fueron detenidos por el hecho: Ramiro Emiliano Julio (20), Matias Tamurro (26), Thiago Ponzo (19) y Agustín Gómez (20) fueron aprehendidos por la Patrulla Municipal de San Isidro cuando estaban a punto de concretar un robo en una vivienda sobre la calle Mitre, en Martínez. Posteriormente los agentes detuvieron a Miguel Ángel Viera, de 47 años.

Viera y Julio fueron indagados este viernes, y los investigadores confirmaron que "habían tenido activa intervención en el homicidio”, cometido el sábado.