Luis Caputo se reunirá con empresarios del sector industrial

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este jueves con los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Lo hará en el marco de la 31° Conferencia Industrial, el encuentro anual que organiza la entidad para analizar la coyuntura política y económica y hacer propuestas para el futuro.

Está previsto que Caputo hable a las 9 de la mañana en el salón del Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera que asistan más de 1.000 empresarios de todo el país. Allí estarán atentos a lo que diga el responsable de la economía del país.

Y es que, desde que comenzó el Gobierno de Javier Milei, no ha habido grandes noticias para el sector. En noviembre del año pasado el Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso de incentivo a las inversiones industriales, una especie de “mini Rigi” para compensar los beneficios que se les están dando a las grandes mega corporaciones, pero la iniciativa sigue dormida en los cajones.

Luego de ello, este año renunció el secretario de Pequeñas y Medianas Empresas, Marcos Ayerra, por reconocer públicamente que durante el Gobierno libertario cerraron más empresas de las que abrieron. Junto con él renunció el secretario de Industria, Esteban Marzorati. En rigor, ambos funcionarios dejaron sus cargos porque carecían de fondos para hacer política industrial.

Empresarios consultados por Ámbito en ese momento indicaron que Marzorati y Ayerra estaban circunscritos a realizar una tarea de recepción de quejas, pero sin capacidad de aplicar políticas activas. Es decir, sin dinero para préstamos subsidiados, ambas dependencias carecían de sentido, y así fue que el gobierno de Milei se quedó sin secretarías específicas para el sector. Ahora sólo permanece Pablo Lavigne como secretario de Coordinación de Producción, abarcando todo.

La convocatoria de la UIA

Según indicó la UIA en un comunicado, “uno de los debates principales que atravesará la Conferencia será la búsqueda de estrategias para superar el ‘costo argentino’ y transformarlo en activos que permitan integrar al país a las cadenas globales de valor”.

Al respecto, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, quien forma parte del Consejo del Pacto de Mayo convocado el año pasado por el Gobierno, afirmó que “Argentina debe avanzar en los consensos que nos permitan producir nuestro futuro desde el presente”.

“Esto implica darle músculo a la competitividad con una mirada integral que propicie un salto de calidad en infraestructura, logística, conectividad, financiamiento productivo, desarrollo territorial, sistema tributario y legislación laboral”, señaló.

Las claves de la propuesta industrial

El año pasado Rappallini comenzó a exponer ante todos los dirigentes políticos un documento en el que se propone avanzar en un Nuevo Contrato Productivo, y ahora será el eje del encuentro. Junto con él participará Martín Cabrales, empresario del café, como presidente de la Conferencia.

La agenda de la jornada se organizará en siete paneles temáticos que abordarán los ejes clave para pensar la Argentina que viene:

“ Producir para crecer : los desafíos macroeconómicos de Argentina” presentará la agenda para la estabilidad macroeconómica como base de la productividad, desarrollando el rol de la previsibilidad y las reglas para dinamizar la actividad.

: los desafíos macroeconómicos de Argentina” presentará la agenda para la estabilidad macroeconómica como base de la productividad, desarrollando el rol de la previsibilidad y las reglas para dinamizar la actividad. “ Competitividad sistémica : claves para reducir el costo argentino” analizará cómo transformar los pasivos estructurales del “costo argentino” en activos para la competitividad. El primer segmento de este bloque tendrá como centro del debate la reforma tributaria necesaria para competir a escala global. Posteriormente, el análisis de la logística, la modernización laboral y la seguridad jurídica serán los ejes de la charla.

: claves para reducir el costo argentino” analizará cómo transformar los pasivos estructurales del “costo argentino” en activos para la competitividad. El primer segmento de este bloque tendrá como centro del debate la reforma tributaria necesaria para competir a escala global. Posteriormente, el análisis de la logística, la modernización laboral y la seguridad jurídica serán los ejes de la charla. “ Comunicar en tiempos de cambio constante ” será un panel que explorará las transformaciones en el ecosistema de medios y su impacto en los diferentes actores sociales.

” será un panel que explorará las transformaciones en el ecosistema de medios y su impacto en los diferentes actores sociales. “ Competitividad inteligente: IA para la productividad industrial” tendrá a la innovación y la tecnología en el centro de la escena. Una de las preguntas que guiará este tramo de la Conferencia será: ¿Cuáles son las mejores prácticas y estrategias para que la inteligencia artificial se integre a las cadenas de valor industrial?

IA para la productividad industrial” tendrá a la innovación y la tecnología en el centro de la escena. Una de las preguntas que guiará este tramo de la Conferencia será: ¿Cuáles son las mejores prácticas y estrategias para que la inteligencia artificial se integre a las cadenas de valor industrial? “ Agenda industrial global: un escenario con desafíos y oportunidades para Argentina” será la oportunidad para abordar la reconfiguración de las cadenas de valor mundiales, las oportunidades en este escenario internacional y el rol protagónico de la industria de cara a los próximos años.

un escenario con desafíos y oportunidades para Argentina” será la oportunidad para abordar la reconfiguración de las cadenas de valor mundiales, las oportunidades en este escenario internacional y el rol protagónico de la industria de cara a los próximos años. “F ederalismo productivo : gobernar desde la producción” reunirá a gobernadores de todo el país para dialogar sobre cómo potenciar el desarrollo territorial, el talento, la inversión productiva y la infraestructura con una visión federal.

: gobernar desde la producción” reunirá a gobernadores de todo el país para dialogar sobre cómo potenciar el desarrollo territorial, el talento, la inversión productiva y la infraestructura con una visión federal. “La industria como fuente de progreso” se centrará en las claves que pongan en valor la inversión para proyectar el potencial productivo argentino, potenciando el talento, la generación de empleo, las exportaciones y la innovación en un mundo competitivo.

Entre los participantes del encuentro figuran, además de Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca; y el economista especializado en macroeconomía y economía internacional, Martín Redrado, entre otros.

Ámbito.com