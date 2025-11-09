Fue demorado cuando merodeaba en la vía pública a bordo de una bicicleta

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien causaba disturbios en la vía pública.

La detención ocurrió en la mañana del sábado cuando efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de avenida Iberá y calle Bonastre, divisaron a un hombre merodeando en la zona.

El sujeto se movía a bordo de una bicicleta marca SLP, mirando el interior de los domicilios y los automóviles estacionados, provocando incomodidad entre los vecinos.

Por tal motivo, se procedió al abordaje del sospechoso, quien no pudo justificar su presencia en el lugar, menos aún la propiedad del rodado. Así es que se detuvo a un hombre de 25 años y se secuestró la bicicleta que abordaba.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de realizarse los trámites del caso.

